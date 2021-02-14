Kadir Topbaş'a veda!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı. Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bizim yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta İstanbul İmam Hatip okulunda başladı. Tabi okula girdiğimizde Kadir Ağabeyimiz benim 4-5 sınıf üstündeydi. Tabi yol arkadaşlığımız davamızda da sürdü. Rabbimizden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz" dedi. Erdoğan, koronavirüs konusuna değinerek, "Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir musibetle karşı karşıtayız. Rabbim yar yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. Topbaş cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.