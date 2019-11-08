Kahraman kedi, bebeği böyle kurtardı

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Merdivenlere doğru emekleyen bir bebeğin merdivenlerden düşmesini engelleyen kahraman kedi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olay Kolombiya'da gerçekleşti. Merdivenlere doğru ilerleyen bebeği izleyen kedi ışık hızında hareket ederek bebeğin merdivenlerden düşmesini engelledi. Olay anı ise bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.