Balıkesir'deki korkutan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Öte yandan deprem anı bir kahvehanede oturan vatandaşların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremi hissedenlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi.
Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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