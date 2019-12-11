 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!

Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 11.12.2019, 10:19

Balıkesir'deki korkutan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Öte yandan deprem anı bir kahvehanede oturan vatandaşların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde depremi hissedenlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahvehanede panik anları! Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Oğlu dağa kaçırılan anneden flaş açıklama
Oğlu dağa kaçırılan anneden flaş açıklama
Evlat nöbetindeki baba kararlı!
Evlat nöbetindeki baba kararlı!
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada!
Antalya'da mucize kurtuluş kamerada!
Silivri'de yürek burkan görüntü...
Silivri'de yürek burkan görüntü...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm tek parça izle
Silivri'de yürek burkan görüntü...
Silivri'de yürek burkan görüntü... Yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı
Balıkesir depremi vatandaşları sokağa döktü! İşte görüntüler...
Balıkesir depremi vatandaşları sokağa döktü! İşte görüntüler...
Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi! Son dakika depremler...
Balıkesir'de korkutan deprem! İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi! Son dakika depremler...
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu
Baki Can İzmir'de sağlığına kavuşuyor
Baki Can İzmir'de sağlığına kavuşuyor
İzmir'de 95 milyonluk ikramiye dağıtan 3 engelli, bu yıl da iddialı
İzmir'de 95 milyonluk ikramiye dağıtan 3 engelli, bu yıl da iddialı