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    Yeniasır TV Yaşam Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü

    Kaldırımda yürürken birden kanlar içinde kaldı! İnşaattan başına düştü

    Giriş Tarihi: 19.05.2022, 11:40

    Denizli Pamukkale'de işe gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada önünden geçtiği inşaattan kafasına cisim düşen genç kız, birden kanlar içinde kaldı. Çevredekiler yaralanan kızın imdadına yetişti. 18 yaşındaki F.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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    Denizli'de sabah saatlerinde işine gitmek üzere evinden çıkan genç kız, kaldırımda yürüdüğü esnada inşaat halindeki bir binadan başına cisim düşmesi sonucu yaralandı.

    Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan F.K. (18), kaldırımdan yürürken inşaat halindeki bir binanın yanından geçti. Tam o esnada telefon konuşan F.K., inşaatın üst katlarından düşen bir cismin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı. Bir anda şok geçirerek bağıran genç kızı gören vatandaşlar hızlıca müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri yaralıya ayakta müdahale ederek ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam olarak neyin düştüğü ve nasıl düştüğü belirlenemeyen cisim için Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

    "KAFASI CİDDİ BİR ŞEKİLDE KANIYORDU"
    Genç kızın korkuyla bağırdığını belirten Ahmet Çakan, "Okula gidiyordum, bir ses duydum arkamı döndüğümde kızın biri elini kafasına tutmuş bir şekilde bağırıp çağırıyordu. Yanlarına gittiğimde kızın kafası ciddi bir şekilde kanıyordu sonra inşaattan bir şey düştüğünü öğrendik. İnşaat ise tedbirini almış. Vatandaşlar falan geldi ilk yardımda bulundu. Ardından ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Kızın durumu iyiymiş Allah şifalar versin" dedi.

    OLAY ANI KAMERADA
    Öte yandan genç kızın yaşadığı korku dolu anlar bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde genç kızın kafasını tutması, vatandaşların yardım etmesi ve ambulansa bindirilmesi yer alıyor.

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