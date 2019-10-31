ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren orman yangınları hayvanları da olumsuz etkiliyor. Simi Vadisi’nde bin dönümlük alanda mahsur kalan atlar, çiftçilerin yardımıyla kurtarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında bir atın, yangının ortasında kalan ailesinin yanına koştuğu görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. İşte izleyenleri duygulandıran o anlar...
Kaliforniya'daki yangında duygulandıran görüntü! Ailesi yangının içinde kalan at dumanların arasına böyle daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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