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    Yeniasır TV Yaşam Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi

    Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 13:45

    Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı otomobilin metrelerce sürüklemesi güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Şans eseri kazayı otomobildekiler yaralı atlattı.

    Kaza, Konya - Eskişehir karayolu üzerinde Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alınan olayda, sanayi sitesinden karayoluna çıkmak isteyen Musa M. idaresindeki otomobile yolun solundan gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 AKZ 31 plakalı tır çarptı.

    Tır çarptığı otomobili önüne alıp yaklaşık 5 metre sürükledikten sonra durabildi. Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü Musa M. ile yanında bulunan Gazi E.'yi otomobilden çıkararak ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.
    Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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