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    Kan donduran kaza kamerada! Motosikletten fırladı otomobilin altında kaldı

    Giriş Tarihi: 25.03.2022, 11:23

    Afyonkarahisar'daki kaza kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu. Yaşanan feci olayda, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki gençlerden biri otomobilin altına girdi. Korkunç kaza saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

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    Afyonkarahisar'da, üzerinde 2 çocuğun bulunduğu motosiklet kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinden fırlayan çocuklardan birinin ticari aracın altına girerek sürüklendiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Olay, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. idaresindeki 03 KH 745 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre ters yönden gelen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı tescilsiz motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. (16) isimli çocuk, olduğu yerden fırlayarak kendilerine çarpan ticari aracın altına girip yaklaşık 2 metre sürüklendi. Yaşanan kazada yaralanan M.M. ile S.S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazanın ardından olay yerine gelen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı.



    ARACI YERİNDEN OYNATIP ALTINDAKİ ÇOCUĞU BÖYLE ÇIKARDILAR
    Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kaza ise görenlerin adeta tüylerini diken diken etti. Görüntülerde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette sürücünün arkasında oturan S.S., bir anda olduğu yerden fırlayarak aracın diğer tarafına düşüp ardından aracın altına giriyor. Sonrasında ise araç sürücüsü ve çevreden gelen vatandaşlar aracı yerinden oynatarak altındaki çocuğu çıkarıyor.

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