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    Kan stokları azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi seferberlik başlattı

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 18:29

    Kan stokları pandemi nedeniyle azalan Kızılay Manisa Kan Merkezi Alaşehir ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kampanyada ilk kan bağışlayanlardan biri olan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tüm vatandaşları kan bağışına davet ederken, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet mensupları da kan bağışında bulundu.

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