Kanser hastası adam ve eşi evlerinin yanmasını feryat ederek izledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kanser-hastasi-adam-ve-esi-evlerinin-yanmasini-feryat-ederek-izledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da kanser hastası yaşlı adam ve eşi, yaşadıkları iki odalı evin yanmasını gözyaşları içinde feryat ederek izledi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaşlı çiftin ev eşyalarının neredeyse tamamı yanarken, evde ise ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.

Olay, İhsaniye ilçesi Hürriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Şaban Çetinbaş (56) ve eşinin evde olmadığı sırada binadan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeye arayarak yardım istedi. Bu sırada yangını duyarak olay yerine gelen Çetinbaş ve eşi sinir krizleri geçirerek, feryat edip gözyaşları içinde yardım istedi.

Kazan dairesinde başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sararken, çevre sakinleri ise ellerine geçirdikleri yangın tüpleri ile olaya müdahale etmeye çalıştı. Mahalle ve çarşı bekçileri ise çevrede güvenlik önlemi alarak eve yaklaşılmasına izin vermedi. Evlerinden çıkan alevleri gören Çetinbaş ve eşini ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülebildi.



Yangının ardından yaşlı çiftin eşyalarının neredeyse tamamı yanarken, evde ise ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.



Öte yandan, İhsaniye Belediyesinin Çetinbaş ailesine ev ve eşyalar konusunda maddi destekte bulanacağı öğrenildi.