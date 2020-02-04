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Kanser karnesinde korkutan rakamlar

Giriş Tarihi: 04.02.2020, 15:08

Kanser, hala günümüzde en korkulan hastalıkların başında geliyor. Dünyada her yıl 9 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Erkekler ve kadınlar görülen kanser türleri farklılık gösterirken, erişkinlerde kanserle tedavide yüzde 70 oranında başarılı sağlanabiliyor. Peki kansere neden olan etmenler nelerdir? Kanserden korunmak için neler yapmalıyız? İşte merak edilenler...

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