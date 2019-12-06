Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ve Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünen bölge, drone ile havadan görüntülendi. İşte o görüntüler...
Kar yağışı Domaniç Dağlarını beyaza bürüdü! İşte kartpostallık drone görüntüleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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