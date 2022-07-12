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    Yeniasır TV Yaşam Karahisar Kalesi'ne teleferik projesi! Açılacağı tarih belli oldu

    Karahisar Kalesi'ne teleferik projesi! Açılacağı tarih belli oldu

    Giriş Tarihi: 12.07.2022, 11:20

    Tarihi kent Afyonkarahisar'ın 700 basamak merdiven ile çıkılan kalesine artık teleferik ile çıkılacak. 226 metre yüksekliği ile Anadolu'nun en yüksek kalelerinden olan Karahisar Kalesi'ne çıkmak çoğu zaman yorucu olabiliyordu. Özellikle hafta sonları ve bayramlarda turistlerin gözdesi durumunda olan kaleye çıkmak için yapılacak olan teleferik 600 metre uzunluğunda olacak ve saatte yaklaşık 400 kişi kaleye taşınabilecek. 100 milyon liraya mal olacak kale 2023 yılının Mayıs ayında faaliyete geçirilmesi bekleniyor. Erdal Akar Parkının bulunduğu alanda 1 futbol, 1 basketbol sahası, yaklaşık 20 adet satış ünitesi, 3 adet seyir ve cam terası, yürüyüş yolları ile kafeterya yer alacak. Detayları A Haber'den Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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