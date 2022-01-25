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    Karda ve buzda nasıl yürünür?

    Giriş Tarihi: 25.01.2022, 12:36

    Kar ve fırtına tüm yurdu etkisi altına aldı. Başta çalışanlar olmak üzere dışarı çıkmak durumunda kalanlar karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadı. Bazı yollar kelimenin tam anlamıyla buz pistine dönerken kayıp düşenler de bir hayli fazla oldu. Ege'nin birçok ili de kar esareti altındayken Muğla'nın bazı ilçelerine de yıllar sonra yağan kar hem şaşırttı hem de mutlu etti. Peki karda ve buzda nasıl yürünür? Karda yürürken düşmemek için nelere dikkat etmek gerekir? İşte merak edilenler...

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