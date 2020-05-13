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    Yeniasır TV Yaşam Karga yavrusu parkı karıştı! Çocuk parkındaki korku dolu dakikalar anbean kaydedildi

    Karga yavrusu parkı karıştı! Çocuk parkındaki korku dolu dakikalar anbean kaydedildi

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 14:46

    Bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır evde olan 0 - 14 yaş grubu çocuklar dışarı çıktı. Parkları dolduran çocuklar, uzun zamandır dışarı çıkamamanın acısını çıkardı. Gaziosmanpaşa'da da bir parkta, çocukların eğlencesi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Ağaçtan düşen karga yavrusu, parkta kargaşaya neden olurken olayı görenler telefonlarına sarılarak anbean kaydetti.

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