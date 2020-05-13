Karga yavrusu parkı karıştı! Çocuk parkındaki korku dolu dakikalar anbean kaydedildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/karga-yavrusu-parki-karisti-cocuk-parkindaki-korku-dolu-dakikalar-anbean-kaydedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun zamandır evde olan 0 - 14 yaş grubu çocuklar dışarı çıktı. Parkları dolduran çocuklar, uzun zamandır dışarı çıkamamanın acısını çıkardı. Gaziosmanpaşa'da da bir parkta, çocukların eğlencesi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Ağaçtan düşen karga yavrusu, parkta kargaşaya neden olurken olayı görenler telefonlarına sarılarak anbean kaydetti.