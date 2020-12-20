Karşıyaka Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan Kent A.Ş, kendisine bağlı 'Kent Garden' isimli restoran için hazırladığı logoda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) logosunun bire bir benzerini kullandı. Yazılı bir açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tartışma yaratan logonun kaldırıldığını duyurdu.Gelişmeleri A Haber'den Gamze Elçi aktardı.
Karşıyaka'da HDP logolu restoran tabelası kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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