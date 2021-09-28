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    Yeniasır TV Yaşam Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev

    Karşıyaka'da orman yangını! Gençlik merkezinin etrafı alev alev

    Giriş Tarihi: 28.09.2021, 11:28

    Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Son dakika... Karşıyaka Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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