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    Karşıyaka'da sokak ortasında kanlı infaz! Dolmuş şoförü kurşun yağdırdı

    Giriş Tarihi: 07.09.2020, 09:18

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi dolmuş şoförü olduğu iddia edilen kişi, kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

    İzmir'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.



    Olay, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O. dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak tanca ile ardı ardına ateş etti. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.



    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



    Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    DHA

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