 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Kaş’ta dolu şaşkınlığı

Kaş’ta dolu şaşkınlığı

Giriş Tarihi: 14.12.2019, 12:11

Antalya’nın Kaş ilçesinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kar görüntüsü oluştururken birçok bölgede su birikintileri oluştu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. Örtü altı seraları ve yol kenarları, evlerin önleri, bahçeler ve tarlalarda kar görüntüsü oluştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaş’ta dolu şaşkınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de sendika binasına kumar operasyonu
İzmir'de sendika binasına kumar operasyonu
Hercai'nin bu sahnesi geceye damga vurdu!
Hercai'nin bu sahnesi geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz mesaj
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz mesaj
TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?
TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı izle
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı
Hava Durumu
Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık Cuma hava durumu...
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Kız yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi
Hava Durumu
12 Aralık Perşembe hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir'de ilginç olay... Sokak köpeği antrenmana katıldı
İzmir'de ilginç olay... Sokak köpeği antrenmana katıldı
Afyonkarahisar'da panik! Bir anda yanmaya başladı
Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil yandı
Kaş'ta, Akdeniz foku görüldü
Kaş'ta, Akdeniz foku görüldü