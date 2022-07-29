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    Yeniasır TV Yaşam Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor-video

    Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor-video

    Giriş Tarihi: 29.07.2022, 16:29

    Denizli'nin Tarihi Kaleiçi çarşısında unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat olan kalaycılığın son temsilcilerinden Ali Akın, kavurucu sıcağa rağmen baba mesleğini icra etmeye devam ediyor. Akın, çocukluk yaşlarında başladığı ve 69 yıldır devam ettirdiği mesleğinin yeniden yaşatılmasını istiyor.

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    Denizli'nin Kaleiçi çarşısında yarım asırdır kalaycılık yaparak geçimini sağlayan 69 yaşındaki Ali Akın, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini hem kavurucu ateşe hem de teknolojiye rağmen sürdürüyor.

    Denizli'nin Tarihi Kaleiçi çarşısında artık zanaatkarların sesleri değil teknolojik aletlerin sesleri duyuluyor. 69 yıldır baba mesleğini çırak bulamamasına rağmen sürdüren Ali Akın, eskiyen ve yıpranan bakır kap kacağı elleriyle işlem yaparak yeni görünümüne kavuşturuyor. Zanaatkarların son temsilcileri arasında yer alan Akın, çocuk yaşta başladığı mesleğini, adeta zamana direnerek devam ettiriyor. Kavurucu ateşin başında bir ömrü kendisine teslim edilen bakır kap kacakları kalaylayarak geçiren Akın, elleriyle kararmış kap kacağı yeni görünüme kazandırdığı gibi mesleğinin de tekrardan yaşatılmasını istiyor.

    HALİYLE ATEŞİN BAŞINDA ZOR OLUYOR
    Çocukluk yıllarında başladığı mesleğini sürdüren Ali Akın, çok fazla kazancı olmamasına rağmen işini severek sürdürüyor. Akın, "Kalay ve bakırcılık işini yapıyorum. Haliyle ateşin başında zor oluyor. 69 yaşındayım. Çocukluğumda beri bu mesleği yapıyorum. Çok fazla gelen giden olmuyor ama yine de müşteri arada geliyor. Ben kazanayım veya kazanmayım yine de burada vakit geçiriyorum. 5-10 kuruş almak için uğraşıyorum" diye konuştu.

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