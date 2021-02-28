Kayıp İlçe Jandarma Komutanı'nın cansız bedeni bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kayip-ilce-jandarma-komutaninin-cansiz-bedeni-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin savrulup alabora oldu. Alabora olması sonucu kaybolan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna getirilmek üzere yola çıktı.