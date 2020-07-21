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    Yeniasır TV Yaşam Kayıp Pınar'dan acı haber

    Kayıp Pınar'dan acı haber

    Giriş Tarihi: 21.07.2020, 09:06

    Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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