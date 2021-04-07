Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, sürücü yanan otomobilin içerisinde kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan polisler bir faciayı önleyerek yaralanan sürücüyü kurtardı, yangını söndürdü.
Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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