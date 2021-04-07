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    Yeniasır TV Yaşam Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

    Kaza yapan araç alev aldı, sürücünün imdadına polis yetişti

    Giriş Tarihi: 07.04.2021, 00:58

    Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil alev alırken, sürücü yanan otomobilin içerisinde kaldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan polisler bir faciayı önleyerek yaralanan sürücüyü kurtardı, yangını söndürdü.

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