  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı

    Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 19:35

    Manisa’da ışık ihlali yapan bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışıp önce park halindeki araçlara, ardından bir kafeye girdi. Kazada 5 araç ile kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi de yaralandı.

    Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 13.45 sıralarında Menemen Caddesi'yle 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vedat D. idaresindeki 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halindeyken kendisine yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken, Menemen Caddesi'nden kavşağa giren Davut Ö. idaresindeki 35 DB 4258 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle 45 AAG 229 plakalı Opel marka araç yol kenarındaki pastaneye girerken, 35 DB 4258 plakalı araç ise yol kenarında park halinde araçlara çarparak durabildi. Kazada yol kenarında park halinde bulunan 45 AEK 955, 35 AJA 641, 45 ADF 663 plakalı otomobiller ve bir motosiklette maddi hasar meydana geldi.

    Pastaneye giren 45 AAG 229 plakalı aracın sürücüsü Vedat D. ise kazada hafif şekilde yaralanırken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada 5 araçta ve pastanede maddi hasar meydana gelirken kaza anı pastanenin yanındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaza yapıp pastaneye daldı: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Turşu fabrikasında skandal görüntüler!
    Turşu fabrikasında skandal görüntüler!
    65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
    65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
    Bakan Soylu'dan Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi paylaşımı
    Bakan Soylu'dan "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımı
    AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
    AK Parti'den CHP'ye 1 Nisan göndermeli paylaşım
    Pazarda sapık alarmı! O anlar kamerada
    Pazarda sapık alarmı! O anlar kamerada
    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı
    Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı
    Turşu fabrikasında skandal görüntüler!
    Turşu fabrikasında skandal görüntüler!
    65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
    65 yaşındaki tacizci yaşlı adam gözaltına alındı
    Bakan Soylu'dan Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi paylaşımı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi" paylaşımı
    Pazarda sapık alarmı! O anlar kamerada
    Aydın'da yaşlı adam elinde bastonu ile önüne geleni taciz etti
    Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    Hocaların hocası Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
    İzmir'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı hırsız tutuklandı
    İzmir'i canından bezdiren 13 yaşındaki azılı hırsız tutuklandı