Burdur'un Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından Antalya'ya dönerken, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Kemal Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.Trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden annenin cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı.
Kazada ölen anneye veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.