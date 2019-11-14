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Kazada ölen anneye veda

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 11:33

Burdur'un Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından Antalya'ya dönerken, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Kemal Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.Trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden annenin cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı.

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