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    Kazaya karışan otomobil alev aldı! Alevlerin arasında kalarak can verdi

    Giriş Tarihi: 13.10.2021, 09:00

    Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında biri alevlerin arasında yanarak olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralı 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Kaza, Eşme - Kula karayolu Kemer köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Volkan Sağol (36) kontrolündeki 64 AC 715 plakalı Fiat marka otomobil ile M.C. kontrolündeki 64 EC 353 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Volkan Sağol kontrolündeki araç alev alırken, M.C. kontrolündeki otomobil ise yol kenarına savruldu.

    İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan araç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan araç içerisinde kalan Volkan Sağol, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. M.Ç. kontrolündeki araçta yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüyle birlikte E.B., H.Ö. ve Emre Durmaz (21), Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Durmaz, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı 3 kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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