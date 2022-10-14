Kazayı gören hemşire ne yaptıysa olmadı! İzmir'de bisikletli adamın acı sonu

İzmir'deki korkunç kaza, dün saat 17.30 sıralarında Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta meydana geldi. M.M.'nin kullandığı hafif ticari araç, Torbalı Mahallesi 5014 Sokak'ta, karşıdan gelen Hüseyin Kahveci'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan bisiklet sürücüsü, park halindeki bir otomobilin ön camına düşerek yere yuvarlandı. Kahveci'ye olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kahveci'ye kalp masajına devam etti. Ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahveci, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın ardından aracıyla yol kenarındaki tarlaya giren M.M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.M.'nin polisteki işlemleri sürerken, Kahveci'nin başında kaskının olmadığı öğrenildi.