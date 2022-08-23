Kazdağları yangınının birinci yılı! Bölgedeki çalışmalarda son durum ne?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kazdaglari-yangininin-birinci-yili-bolgedeki-calismalarda-son-durum-ne" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'de bulunan Kazdağları'nda geçtiğimiz yıl bugün orman yangını yaşanmıştı. Dünyada oksijen seviyesi en yüksek 2. dağ olarak gösterilen Kazdağları'nda yangın sonucu 50 hektar alan küle dönmüştü. Yangının hemen ardından bölgede çalışmalar da başladı. Önce yanan alanlarda temizlik yapıldı ardından da rehabilitasyon işlemine tabi tutuldu. Bu büyük yangının izleri bölgeden yavaş yavaş silinirken önümüzdeki günlerde daha da yeşil bir hal alacak. A Haber'den Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı.