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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları yangınının birinci yılı! Bölgedeki çalışmalarda son durum ne?

    Kazdağları yangınının birinci yılı! Bölgedeki çalışmalarda son durum ne?

    Giriş Tarihi: 23.08.2022, 09:03

    Balıkesir'de bulunan Kazdağları'nda geçtiğimiz yıl bugün orman yangını yaşanmıştı. Dünyada oksijen seviyesi en yüksek 2. dağ olarak gösterilen Kazdağları'nda yangın sonucu 50 hektar alan küle dönmüştü. Yangının hemen ardından bölgede çalışmalar da başladı. Önce yanan alanlarda temizlik yapıldı ardından da rehabilitasyon işlemine tabi tutuldu. Bu büyük yangının izleri bölgeden yavaş yavaş silinirken önümüzdeki günlerde daha da yeşil bir hal alacak. A Haber'den Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı.

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