Kazdağları'nda 21 kişi mahsur kaldı! Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kazdaglarinda-21-kisi-mahsur-kaldi-balikesir-valisi-hasan-sildaktan-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir'de bulunan Kazdağları'nda tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı. 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşmak için çalışmalar devam ederken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan durumla ilgili son dakika açıklaması geldi. Vali Şıldak "Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi" dedi.