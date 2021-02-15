Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kazdaglarinda-dag-evlerinde-mahsur-kalan-30-kisiye-ulasildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Kazdağları Hanlar Mevkiinde kar yüksekliği 2 metreye ulaştı. Buradaki dağ evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaşlar, Edremit Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.