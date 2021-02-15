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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

    Kazdağları’nda dağ evlerinde mahsur kalan 30 kişiye ulaşıldı

    Giriş Tarihi: 15.02.2021, 19:37

    Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde etkili olan kar yağışı yüzünden Kazdağları Hanlar Mevkiinde kar yüksekliği 2 metreye ulaştı. Buradaki dağ evlerinde mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaşlar, Edremit Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

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