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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

    Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

    Giriş Tarihi: 25.10.2021, 10:30

    Son dakika... Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağlarında çıkan yangına 3 helikopter, 12 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın 70 dönümlük bir alanda etkili oluyor.

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarında saat 06.40 sıralarında dumanlar yükseldiğini görenler durumu orman işletme ekiplerine ve jandarmaya bildirdi.

    Dereli - Yaşyer Mahalleleri arasında kızılçam ağaç türündeki ormanlık sahada çıkan yangına 3 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



    Yangının 70 dönümlük alanda etkili olduğu kısa sürede söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

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