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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye saatler sonra ulaşıldı!

    Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye saatler sonra ulaşıldı!

    Giriş Tarihi: 09.02.2022, 12:01

    Balıkesir'de bulunan Kazdağları'nda tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle 21 kişi mahsur kaldı. Gelen son dakika haberine göre Kazdağlarında nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi. Vali Şıldak yaptığı açıklamada "Kazdağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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