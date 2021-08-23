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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları'nda orman yangını

    Kazdağları'nda orman yangını

    Giriş Tarihi: 23.08.2021, 10:35

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

    Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.

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