Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de destek veriyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.
Kazdağları'nda orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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