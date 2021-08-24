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    Yeniasır TV Yaşam Kazdağları'nda orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

    Kazdağları'nda orman yangını! Havadan müdahale tekrar başladı

    Giriş Tarihi: 24.08.2021, 10:12

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara, AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekipleri de destek veriyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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