  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 16:27

    Manisa'nın Gördes ilçesinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan 2 kişi, kayan toprağın altında kaldı. Olayı duyar duymaz göçüğün meydana geldiği alana giden Talip Aybey, elleriyle toprağı kazarak şahısların başlarını toprak yüzeyine çıkarmayı başarsa da talihsiz adamlar olay yerinde hayatını kaybetti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı
    İzmir Menemen'de makilik alanda yangın çıktı
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru
    Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
    Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı
    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı
    Sahil Güvenlik yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    Sahil Güvenlik ekibi yangından kaçarak denize atlayan köpeği böyle kurtardı
    YKS'de baraj inecek mi? YÖK çalışmasını tamamladı!
    Son dakika: YKS barajı düşecek mi? YÖK çalışmayı tamamladı
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru
    Minikler kahramanları ziyaret etti! Orman müdürüne güldüren soru
    Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
    Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı
    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı
    Seydikemer'de orman yangını
    Seydikemer'de orman yangını