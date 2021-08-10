Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler

Manisa'nın Gördes ilçesinde su aramak için iş makinesiyle kazı yapan 2 kişi, kayan toprağın altında kaldı. Olayı duyar duymaz göçüğün meydana geldiği alana giden Talip Aybey, elleriyle toprağı kazarak şahısların başlarını toprak yüzeyine çıkarmayı başarsa da talihsiz adamlar olay yerinde hayatını kaybetti.
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