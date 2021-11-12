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    Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda flaş gelişme: 11 kişi adliyede

    Giriş Tarihi: 12.11.2021, 16:38

    İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleşen operasyonda, aralarında 2 belediye müdürünün olduğu 6 belediye çalışanı ile gözaltına alınan toplam 11 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP Kemalpaşa İlçe eski Başkanı'nın da olduğu öğrenildi.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet alıp verme iddiaları nedeniyle 9 Kasım günü, 6'sı belediye çalışanı 11 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Düzenlenen operasyonda Kemalpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülürken gözaltına alınanların, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



    CHP'Lİ ESKİ İLÇE BAŞKANI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA
    Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında CHP Kemalpaşa İlçe eski Başkanı M.A.'nın da ye aldığı öğrenildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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