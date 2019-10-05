Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu

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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru cevabını buldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 12. son soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten aynı zamanda Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu