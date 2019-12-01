Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı aile söylemiyle izleyiciyi çileden çıkardı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kim-milyoner-olmak-isterdeki-yarismaci-aile-soylemiyle-izleyiciyi-cileden-cikardi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam izleyicisi ile buluştu. 847. bölümü ile ekranlara gelen yarışmaya katılan 7 yıllık Buket Hanım ailesi ve aile kurumu ile ilgili söylemleri ile tepkilere neden oldu. Ailesi ile herhangi bir bağının kalmadığını söyleyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'nun verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun Buket Hanım'a neden ailesiyle kan bağının olmadığını sorusu üzerine yarışmacı, ailesinin kendisini maddi dayanak olarak gördüğünü ama kendisinin ihtiyacı olduğunda ailesinin yardımını görmediği için tüm bağını kopardığını söyledi.

Yaptığı açıklamayla stüdyodakileri şaşkınlığa uğratan yarışmacıya İmirzalıoğlu "Aile olmanın içinde de bazı gereklilikler yok mudur? Büyükler küçükleri sever, küçükler büyükleri sever" sözleriyle karşılık verdi. Yarışmacının "Ben aile hukuku uzmanıyım yüzde doksanımız böyle maalesef" dedikten sonra başarılı sunucunun "Siz daha iyi bilirsiniz" sözleriyle stüdyo adeta buz kesti.

İmirzalıoğlu'nun "Biz yine de annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız" sözüne karşılık yarışmacının "Onlar da bizim kıymetimizi unutmasınlar" sözü izleyenleri çıldırttı.

Sosyal medyadan Kenan İmirzalıoğlu'na destek mesajları yağarken yarışmacı tepki çekti