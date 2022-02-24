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    Yeniasır TV Yaşam Kırmızı ışıkta onları öyle gören inanamadı! Kimseye aldırmadılar

    Kırmızı ışıkta onları öyle gören inanamadı! Kimseye aldırmadılar

    Giriş Tarihi: 24.02.2022, 14:21

    Kütahya'daki kırmızı ışıklar ilginç görüntülere sahne oldu. Bir grup üniversiteli genç, araçlar kırmızı ışıkta durduğu anda yola çıkarak oyun havası oynadı. O anların görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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    Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi genç, şehrin en işlek caddelerindeki trafik ışıklarında oyun havası oynadı. Gençler, yeşil ışık süresinde kendilerini müziğin ritmine kaptırırken, çok sayıda kişi görüntülere gençlik özlemiyle gülümsedi.

    Gençlerin bu etkinliğinin trafik ışıklarına uyulmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Görenleri gülümseten bu görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
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