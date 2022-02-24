Kırmızı ışıkta onları öyle gören inanamadı! Kimseye aldırmadılar

Kütahya'daki kırmızı ışıklar ilginç görüntülere sahne oldu. Bir grup üniversiteli genç, araçlar kırmızı ışıkta durduğu anda yola çıkarak oyun havası oynadı. O anların görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.
Kütahya'da bir grup üniversite öğrencisi genç, şehrin en işlek caddelerindeki trafik ışıklarında oyun havası oynadı. Gençler, yeşil ışık süresinde kendilerini müziğin ritmine kaptırırken, çok sayıda kişi görüntülere gençlik özlemiyle gülümsedi.
Gençlerin bu etkinliğinin trafik ışıklarına uyulmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.
Görenleri gülümseten bu görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.