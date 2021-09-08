Kısık Kanyonu ilk kez kurudu

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Denizli il merkezine 60, Çal ilçesine ise 7 kilometre mesafede bulunan Kumral mesireliği yakınındaki, yörede 'Kısık Kanyonu' olarak da bilinen, içinden Büyük Menderes Nehri geçen Çal Kanyonu, ilk kez kurudu. Yağışların yeterli derece olmaması ve kuraklık nedeniyle nehirde su kalmayınca kanyon, tarihinde ilk kez tamamen kurudu. Geçen yıla kadar 2 metre yüksekliğinde olan kanyondaki suyun kurumasıyla adacıklar ve daha önce görülmeyen dev kayalar ortaya çıktı. Kanyonda çukurlarda kalan çok sayıda balık da su birikintisinde oksijensiz kalıp öldü.