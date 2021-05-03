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    Yeniasır TV Yaşam Kısıtlama saatinde drift atan sürücü güvenlik kamerasında

    Kısıtlama saatinde drift atan sürücü güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 03.05.2021, 14:22

    Afyonkarahisar’da kısıtlama saatinde trafik kurallarını hiçe sayarak sanayi sitesi içerisinde otomobili ile drift atan sorumsuz sürücü güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis yakalamak için sürücünün peşine düştü.

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