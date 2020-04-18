İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç süren B.K. ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerine zor dakikalar yaşattı. Ceza yemelerine ve araçlarının çekilecek olmasına tepki gösteren iki kadın, aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam etti. B.K. ve arkadaşı, ortak bir arkadaşlarının olay yerine gelip onları ikna etmesi sonrası aracın tavanından inerek polis ekiplerince karakola götürüldü.
Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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