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    Yeniasır TV Yaşam Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası

    Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası

    Giriş Tarihi: 22.02.2021, 16:00

    Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayi sitesi içerisinde otomobili ile dirift attığı tespit edilen şahsa 7 bin TL’ye yakın trafik cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün dirift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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