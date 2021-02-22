Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayi sitesi içerisinde otomobili ile dirift attığı tespit edilen şahsa 7 bin TL’ye yakın trafik cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün dirift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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