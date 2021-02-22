Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL’ye yakın para cezası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kisitlamada-drift-atan-surucuye-7-bin-tlye-yakin-para-cezasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayi sitesi içerisinde otomobili ile dirift attığı tespit edilen şahsa 7 bin TL’ye yakın trafik cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün dirift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.