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    Yeniasır TV Yaşam Kısıtlamalar kalktı! Plajlarda hangi önlemler alındı? Sahillerde hangi önlemler alındı? İşte detaylar...

    Kısıtlamalar kalktı! Plajlarda hangi önlemler alındı? Sahillerde hangi önlemler alındı? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 14:10

    Koronavirüs nedeniyle plaj ve sahiller geçici süreliğine kapatılmıştı. Vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte sahil ve plajlar da yeniden halka açıldı. Peki, plajlar da hangi önlemler alındı? Sahillerde hangi önlemler alındı? İşte detaylar...

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    Kısıtlamalar kalktı! Plajlarda hangi önlemler alındı? Sahillerde hangi önlemler alındı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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