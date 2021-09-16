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    Kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, linç mi edildi?

    Giriş Tarihi: 16.09.2021, 12:04

    Mehmet Laçin, 11 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı için İzmir'den başladığı yürüyüşü Ankara'da tamamladı. Kızına kavuşana kadar mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Laçin'in HDP binası önünde linç edildiği iddia ediliyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber'den Murat Sekban aktardı.

    Evlat hasretiyle Ankara'ya ulaştı

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