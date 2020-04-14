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    Yeniasır TV Yaşam KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'la görüşmesini A Haber'e anlattı

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'la görüşmesini A Haber'e anlattı

    Giriş Tarihi: 14.04.2020, 18:37

    KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin detaylarını A Haber’de paylaştı. KKTC Başbakanı Tatar, ‘’Sayın cumhurbaşkanı ile KKTC’de koronavirüsüyle ilgili vermekte olduğumuz mücadeleyi, buradaki gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile zaten her zaman biz ana vatan – yavru vatan ilişkisi içerisinde çeşitli konularda istişare ediyoruz. Gerek sağlık malzemesi gerek diğer konularda ilgi ve alakasının bizleri fevkalade memnun ettiğini ve son durumu değerlendirdik. Böyle bir telefon görüşmesi yaptık. Onun için çok teşekkür ediyoruz tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza bizimle ilgilendi. KKTC’yi her vesileyle yakından takip ettiğini ve buradaki soydaşlarının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Bu da bizi tabii ziyadesiyle memnun etmiştir.’’ dedi.

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