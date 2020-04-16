Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, canlı yayında araçlardaki klima kullanımın ölümcül koronavirüs salgının yayılmasına sebep olabileceği konusunda flaş uyarılarda bulundu.
Klimalarda koronavirüs tehlikesi! Profesörden canlı yayında flaş uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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