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    Yeniasır TV Yaşam Klimalarda koronavirüs tehlikesi! Profesörden canlı yayında flaş uyarı

    Klimalarda koronavirüs tehlikesi! Profesörden canlı yayında flaş uyarı

    Giriş Tarihi: 16.04.2020, 12:55

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Özkan, canlı yayında araçlardaki klima kullanımın ölümcül koronavirüs salgının yayılmasına sebep olabileceği konusunda flaş uyarılarda bulundu.

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