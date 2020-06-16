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    Knidos ziyaretçilerini bekliyor! Hangi önlemler alındı?

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 14:48

    Muğla'da bulunan Knidos Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor. Selçuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Knidos Kazı Başkan Yardımcısı İbrahim Karaoğlan, koronavirüs sonrası ziyarete açılan antik kentte alınan önlemleri anlattı. Karaoğlan, "Knidos konumu itibariyle izole bir noktada. Burada çalışan ekip, pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başladı. Antik kentteki çalışmalar koruma ve düzenleme odaklı yapılıyor" dedi.

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