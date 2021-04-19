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    Kontrolden çıkan TIR beton mikserine çarptı!

    Giriş Tarihi: 19.04.2021, 09:30

    İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi.

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