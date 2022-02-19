Konya'daki tur otobüsü kazasında can pazarı! İzmir'den Kapadokya'ya gidiyordu

Son dakika... İzmir'den Kapadokya'ya gezi için giden tur otobüsü Konya - Aksaray karayolunun 47. kilometresinde hava şartları sebebiyle devrildi ve yoldan çıktı. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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