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    Kopan parmaklar için zamanla yarış! Elini motosikletin zincirine soktu...

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 12:35

    Afyonkarahisar’da kullandığı motosiklette vites arttırmak için elini zincir mekanizmasının içine soktuğu iddia edilen şahsın 3 parmağı koptu. Şahsın kopan parmakları ise olay yerine giden yakınları tarafından yolda bulunarak hastaneye getirildi.

    Son dakika haberine göre olay, Şuhut ilçesi Pazar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikleti ile ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Ahmet Çakır, yol kenarında durarak vites arttırmak istedi. Bu sırada iddialara göre, sol elini motosikletin zincir mekanizmasının içine soktu.

    Sonrasında ise motosiklet bir anda hareket edince Çakır'ın 3 parmağı mekanizma arasına sıkışarak koptu. O sırada olay yerinden geçen ve Çakır'ın durumunu gören bir yakını ise şahsı hemen aracına alarak yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Şuhut Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahaleden Çakır'ın parmaklarının yerinde olmadığı görülünce durum yakınlarına bildirdi. Yakınları ise olay yerine tekrara giderek Çakır'ın kopan parmaklarını yaklaşık 10 dakika sonra hastaneye getirdi. Çakır'ın müdahalenin ardından kopan parmakları ile birlikte ambulansa alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kopan parmakların ayrıca özel bir uygulama ile muhafaza altına alınarak dikilmesi için yaralı ile birlikte hastaneye sevk edildiği bildirildi.

    Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

    İHA

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